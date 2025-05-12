1 या 2 नहीं बल्कि इतने घरों के मालिक हैं विराट कोहली? जानें कितनी है कीमत
Pratibha Gaur
| May 12, 2025
विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिसके कारण फैंस काफी दुखी हैं.
अपने लंबे करियर में विराट कोहली ने ना सिर्फ दुनियाभर में लोकप्रियता हासिल की बल्कि खूब पैसा भी कमाया.
बता दें कि विराट कोहली की ना सिर्फ मुंबई बल्कि दिल्ली और मुंबई में भी अच्छी-खासी प्रॉपर्टी है.
बता दें कि विराट को बीसीसीआई की ओर से 7 करोड़ की सैलरी मिलती है तो वहीं आईपीएल में 21 करोड़ रुपये फीस मिलती है.
इसके अलावा विराट ब्रांड एंडोर्समेंट से भी करोड़ों रुपये की कमाई करते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली के पास 1050 करोड़ रुपये की संपत्ति है.
मैजिकब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली ने गुरुग्राम में 10 हजार स्क्वायर फीट का घर खरीदा है, जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपये है.
इसके अलावा मुंबई में उनका सी-फेसिंग अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत 34 करोड़ रुपये है.
अलीबाग में भी उनका घर है, जिसकी कीमत 19 करोड़ रुपये है.
मुंबई के जुहू में भी उनका एक अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत 2.76 करोड़ रुपये है.
