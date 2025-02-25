देसी लुक में बहुत प्यारी लगती हैं किंग कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा, फोटोज देख हार बैठेंगे दिल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 25, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस और इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा बेहद खूबसूरत हैं.
अनुष्का देसी लुक में बेहद हसीन लगती हैं. इनकी फोटोज देख आप भी अनुष्का के दीवाने हो जाएंगे.
फोटो में अनुष्का बेहद खूबसूरत लग रहीं हैं. अनुष्का साड़ी और झुमके में बहुत प्यारी लग रहीं हैं.
अनुष्का की इस फोटो को लोगों ने बहुत पसंद किया था. इस लुक में एक्ट्रेस बहुत हसीन लग रहीं हैं.
ब्लू कलर के सूट में अनुष्का बहुत प्यारी लग रहीं हैं. खुले बाल में एक्ट्रेस और भी ज्यादा सुंदर लग रहीं हैं.
पर्पल सूट और हैवी झुमके में एक्ट्रेस बहुत सुंदर रहीं हैं. आप भी एक्ट्रेस के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
सफेद रंग के अनारकली सूट में अनुष्का एकदम चांद जैसी लग रहीं थी. खूबसूरत झुमके एक्ट्रेस की सुंदरता को बढ़ा रहें हैं.
ग्रीन कलर की साड़ी, झुमके में एक्ट्रेस बहुत सुंदर लग रहीं हैं. एक्ट्रेस का ये लुक नई-नवेली दुल्हन के लिए बेस्ट है.
Thanks For Reading!
