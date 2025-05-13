विराट कोहली की पत्नी की दिलकश तस्वीरें, खूबसूरती देख हार बैठेंगे दिल

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 13, 2025

विराट कोहली भारत के एक बड़े क्रिकेट प्लेयर हैं. इन्होंने कई शानदार रिकॉर्ड बनाए हैं.

विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस हैं. ये इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में एक हैं.

अनुष्का शर्मा ने कई शानदार फिल्में की हैं. इनकी फिल्मों को लोग बहुत पसंद करते हैं.

अनुष्का शर्मा ने " रब ने बना दी जोड़ी" फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. जिसे आज भी लोग देखते हैं.

अनुष्का और विराट कोहली ने एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी रचा ली.

अनुष्का और विराट के दो बच्चे हैं. दोनों अब लंदन में शिफ्ट हो गए हैं.

