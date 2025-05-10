'कभी तुर्की-अजरबैजान नहीं जाऊंगा', भारत-पाक तनाव के बीच इस सिंगर ने खाई कसम

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 10, 2025

भारत का इन दिनों पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा है. आतंकी देश पाकिस्तान लगातार अपनी कायराना हरकते दिखा रहा है.

पाकिस्तान लगातार भारत पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहा है. हालांकि, उनसे कामयाबी नहीं मिल रही है.

पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों से जहां कई देश परेशान हैं. ऐसे में तुर्की और अजरबैजान जैसे देश उसका साथ दे रहे हैं.

भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है, वो मेड इन तुर्की हैं.

इसी बीच पॉपुलर सिंगर विशाल मिश्रा ने एक बड़ा फैसला किया है. उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि वह कभी तुर्की और अजरबैजान नहीं जाएंगे.

विशाल मिश्रा ने लिखा है, 'कभी तुर्की और अजरबैजान नहीं जाऊंगा. किसी छुट्टी के लिए नहीं, कोई कॉन्सर्ट नहीं. मेरी बातों को याद रखना, कभी भी नहीं.'

बताते चलें कि विशाल मिश्रा के अलावा कई अन्य सेलिब्रिटीज ने अपने तुर्की वेकेशन का प्लान कैंसिल कर दिया है. इस बायकॉट से दोनों देशों की बैंड बजने वाली है.

