अगर तीन महीने में होने वाली है शादी तो गलती से भी न देखें ये 7 फिल्में
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 23, 2024
बॉलीवुड की कई फिल्में ऐसी हैं जिनको देखकर आपके लगने लगेगा कि आप किसी शादी के मंडप में आ गए हैं।
Source:
Instagram
तनु वैड्स मनु आज भी लोगों को सदमा लगा देती है।
Source:
Instagram
फिल्म बैंड बाजा बारात ने में तो पता नहीं कितनों की शादी करवाई गई थी।
Source:
Instagram
फिल्म विवाह को देखकर तो आपके आंसू निकलने लग जाएंगे।
Source:
Instagram
हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का लहंगा देखकर लोग आज भी चौंक जाते हैं।
Source:
Instagram
फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हनिया का ड्रामा लोगों को आज भी हंसाता है।
Source:
Instagram
फिल्म हम आपके हैं कौन की कहानी को भला कोई कैसे भूल सकता है।
Source:
Instagram
फिल्म हम साथ साथ हैं में तो शादी की हर रस्म को बारीकी से दिखाया गया है।
Source:
Instagram
इस लिस्ट में फिल्म वीरे दी वेडिंग का भी नाम शामिल है।
Source:
Instagram
