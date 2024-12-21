आखिर क्यों इस फिल्म को साइन कर पछताए थे Vivek Oberoi, इस वजह से हुए थे नाराज
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 21, 2024
विवेक ओबेरॉय ने बॉलीवुड फिल्म 'कंपनी' से साल 2002 में डेब्यू किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
विवेक ओबेरॉय ने फिल्म 'कंपनी' के लिए बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी जीता था.
Source:
Bollywoodlife.com
विवेक ओबेरॉय ने फिल्म 'कंपनी' के बाद यशराज फिल्म्स की 'साथिया' को साइन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
विवेक ओबेरॉय यशराज बैनर की इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड थे.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन फिल्म साइन करने के बाद विवेक ओबेरॉय को पछतावा होने लगा था.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, विवेक ओबेरॉय को वैनिटी वैन नहीं दी गई थी. उन्हें कपड़े बदलने के लिए होटल के वॉशरूम में जाना पड़ता था.
Source:
Bollywoodlife.com
विवेक ओबेरॉय को इस फिल्म के लिए लगभग 22 से 23 घंटों तक काम करना पड़ता था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'साथिया' में विवेक ओबेरॉय के साथ रानी मुखर्जी नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
रानी मुखर्जी को एक बड़े एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म की शूटिंग के दौरान वैनिटी वैन को दिया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसको देखकर विवेक ओबेरॉय को काफी गुस्सा आया था मगर इस फिल्म से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 53 की उम्र में बॉलीवुड की इस हसीना ने दिखाया अपने हुस्न का जलवा, देखें फोटोज
अगली वेब स्टोरी देखें.