आखिर क्यों इस फिल्म को साइन कर पछताए थे Vivek Oberoi, इस वजह से हुए थे नाराज

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 21, 2024

विवेक ओबेरॉय ने बॉलीवुड फिल्म 'कंपनी' से साल 2002 में डेब्यू किया था.

विवेक ओबेरॉय ने फिल्म 'कंपनी' के लिए बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी जीता था.

विवेक ओबेरॉय ने फिल्म 'कंपनी' के बाद यशराज फिल्म्स की 'साथिया' को साइन किया था.

विवेक ओबेरॉय यशराज बैनर की इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड थे.

लेकिन फिल्म साइन करने के बाद विवेक ओबेरॉय को पछतावा होने लगा था.

दरअसल, विवेक ओबेरॉय को वैनिटी वैन नहीं दी गई थी. उन्हें कपड़े बदलने के लिए होटल के वॉशरूम में जाना पड़ता था.

विवेक ओबेरॉय को इस फिल्म के लिए लगभग 22 से 23  घंटों तक काम करना पड़ता था.

फिल्म 'साथिया' में विवेक ओबेरॉय के साथ रानी मुखर्जी नजर आई थीं.

रानी मुखर्जी को एक बड़े एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म की शूटिंग के दौरान वैनिटी वैन को दिया गया था.

जिसको देखकर विवेक ओबेरॉय को काफी गुस्सा आया था मगर इस फिल्म से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली थी.

