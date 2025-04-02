ये हैं पाकिस्तान के सबसे हैंडसम एक्टर्स, चार्मिंग लुक देख फिदा हो जाती हैं लड़कियां

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Apr 02, 2025

‘फहाद मुस्तफा’ का लुक भी बेहद कमाल है. इन्होंने सीरियल के अलावे कई फिल्मों में भी काम किया है.

‘फरहान सईद’ ने कई शानदार ड्रामा किया है. ये बेहद हैंडसम और यंग एक्टर हैं.

‘वहाज अली’ ने कई शानदार पाकिस्तानी ड्रामा में काम किया है. इनके खूबसूरत लुक पर लड़कियां मरती हैं.

‘फवाद खान’ पाकिस्तानी फिल्मों के अलावा बॉलीवुड में भी नजर आए हैं. इनका लुक भी बहुत कातिलाना है.

‘इमरान अब्बास’ का क्यूट और प्यारा चेहरा किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी है.

‘अजान सामी’ भी बहुत हैंडसम हैं. ये फेमस सिंगर अदनान सामी के बेटे हैं.

‘बिलाल अब्बास खान’ ने भी कई शानदार ड्रामा किया है. ये भी बहुत हैंडसम लगते हैं.

