'भूल चूक माफ' के बाद चमकी वामिका गब्बी की किस्मत, हाथ लगी ये 5 बड़ी फिल्में, शुरू हुई शूटिंग
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 30, 2025
पंजाबी फिल्मों में अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस वामिका गब्बी इन दिनों अपनी फिल्म 'भूल चूक माफ' के लिए सुर्खियों में हैं.
'भूल चूक माफ' से 9 मई को पर्दे पर रिलीज होने वाली है, जिसमें उनके साथ राजकुमार राव लीड रोल में हैं.
लेकिन इस फिल्म ने वामिका गब्बी की किस्मत को ऐसे चमकाया की इसके बाद उनके हाथ 5 बड़ी फिल्में लग गई, जिसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है.
ऐसे में आइए जानते हैं कि 'भूल चूक माफ' के बाद किन 5 बड़ी फिल्मों में एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं.
वामिका पंजाबी फिल्म 'किकली' में दिखेंगी, जिसमें वो मैंडी टाखर और जोबनप्रीत सिंह संग स्क्रीन शेयर करेंगी.
मलयालम फिल्म 'टीकी टाका' में वामिका गब्बी असिफ अली और लुकमान के साथ एक दमदार किरदार में नजर आएंगी.
तेलुगु थ्रिलर फिल्म 'जी2' में वामिका गब्बी इमरान हाशमी और अदिवी सेष के साथ एक्शन करती दिखेंगी.
'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' फिल्म में वामिका गब्बी इमोशनल ड्रामा करती नजर आएंगी, साथ होंगी जया बच्चन और सिद्धांत चतुर्वेदी.
इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी है, लेकिन रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है.
साल 2026 में रिलीज होने वाली फिल्म 'भूत बंग्ला' में वामिका अक्षय कुमार के साथ हॉरर कॉमेडी करती दिखाई देंगी.
वामिका गब्बी एक बार फिर हिंदी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में खुद को साबित करने को तैयार हैं.
