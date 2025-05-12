रंग बिरंगी फ्रॉक में वामिका गब्बी ने ढाया कहर, फैंस बोले- 'इतना जादू हैरी पॉटर की...'
Sadhna Mishra
| May 11, 2025
वामिका गब्बी इन दिनों अपनी फिल्म 'भूल चूक माफ' को लेकर सुर्खियों में हैं.
फिल्म के साथ-साथ एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिव हैं और अपनी तस्वीरों से फैंस का दिल चुरा रही हैं.
वामिका ने फिल से सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरों से इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है.
लेटेस्ट तस्वीरों में वामिका हल्की हरे रंग की स्लीवलेस फ्रॉक में बेहद क्लासी और ग्लैमरस नजर आ रही हैं.
उन्होंने बालों को सलीके से बांधा है और हर रंग का दिल बनाकर कैप्शन दिया है.
फोटोज में वामिका का नैचुरल चार्म और एलिगेंस दोनों साफ झलक रहा है.
फैन्स ने कमेंट्स में लिखा, 'ये फूलों का गुलदस्ता आपके लिए', तो किसी ने कहा- 'अदाएं लाजवाब हैं.'
वहीं एक ने लिखा, 'इतना जादू हैरी पॉटर की 7 किताबों नहीं, जितना आपकी इन दोनों आंखों में है.'
वामिका की फिल्म 'भूल चूक माफ' की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन उनके लुक्स अब भी ट्रेंड में हैं.
