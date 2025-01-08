बॉलीवुड की ये हसीना 10 साल बाद करेगी तेलुगु फिल्मों में वापसी, फिल्म का पोस्टर हुआ रिलीज
Bollywood Staff
| Jan 08, 2025
तेलुगु फिल्म 'G2' का पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया है.
'G2' फिल्म 'गुड़चारी' का सिक्वल है, जिसमें आदिवि सेष मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आए थे.
फिल्म 'G2' में इमरान हाशमी लीड रोल में दिखाई देंगे.
वहीं इस फिल्म में एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला भी नजर आएंगी.
लेकिन आज हम अपनी इस रिपोर्ट में एक्ट्रेस वामिका गब्बी की बात कर रहे हैं.
वामिका गब्बी तेलुगु फिल्मों में 10 साल बाद वापसी करने जा रही हैं.
'G2' से पहले वामिका गब्बी साल 2015 में फिल्म 'भले मंची रोजू' में नजर आई थीं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, वामिका गब्बी फिल्म 'G2' में एक जासूस का किरदार निभाती हुई दिखाई देंगी.
वामिका गब्बी ने फिल्म 'G2' का पोस्टर हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.
इस फिल्म में वामिका गब्बी एक्टर आदिवी शेष के साथ मैन लीड में नजर आएंगी.
