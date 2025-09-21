कैमरे में कैद हुई वामिका गब्बी की कातिलाना अदाएं, खूबसूरत आंखों पर फिदा हुए फैंस
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 20, 2025
फिल्म 'भूल चुक माफ' से तहलका मचाने वाली वामिका गब्बी ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है.
एक्ट्रेस ने अपने फोन में सेव कुछ रैंडम फोटोज फैंंस के साथ साझा की है.
तस्वीरों के साथ वामिका ने जिंदगी की अहमियत पर एक लंबा नोट लिखा.
उन्होंने लिखा, 'क्या जिंदगी की हर चीज वाकई रैंडम होती है?'
वामिका ने कहा कि, जिंदगी का सफर सबसे खूबसूरत है, जिसे समझ पाना नामुमकिन है.
एक्ट्रेस ने फैंस को मैसेज दिया कि जिंदगी हमारी चिंताओं से कहीं बड़ी है.
फैंस ने वामिका की फोटोज और उनके लिखे नोट पर खूब प्यार लुटाया.
वामिका गब्बी का ये पोस्ट अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.
