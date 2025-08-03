ऑफ शोल्डर व्हाइट गाउन में वामिका गब्बी की अदाएं देख थम गईं फैंस की सांसे, यूं लुटाया प्यार
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 02, 2025
हिंदी और पंजाबी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले वामिका गब्बी अपनी तस्वीरों से फैंस को मदहोश कर रही हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपना लेटेस्ट स्टाइलिश लुक शेयर किया है, जिसमें उन्होंने स्टनिंग पोज दिए.
इन तस्वीरों में वामिका व्हाइट कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस में टेबल पर पोज देते हुए फोटोशूट करवाती नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'मुस्कुराने की बात करते हो...'
वामिका का ये लुक फैन्स को बेहद पसंद आ रहा है और यूजर्स भी जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा, 'इंटरनेशनल क्रश' दूसरे ने लिखा, 'नेचुरल ब्यूटी' ऐसे ही तमाम कमेंट्स उनके पोस्ट पर देखने को मिल रहा है.
