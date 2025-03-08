होली पर दिखना है डिफरेंट? ट्राई करें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तरह व्हाइट साड़ी लुक, सब हो...
Sadhna Mishra
| Mar 08, 2025
होली का त्योहार आने वाला है. रंगों के इस फेस्टिवल को लोग अलग-अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं.
होली पर खूब पार्टीज भी होती हैं. अगर आप होली पार्टी की जान बनना चाहती हैं. तो कलरफुल नहीं व्हाइट साड़ी ट्राई करें.
व्हाइट साड़ी होली में अलग चमक देती है, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से इंस्पिरेशन लेकर आप भी रॉक कर सकती हैं.
कियारा आडवाणी की नेट वाली व्हाइट साड़ी ट्राई करें, इसका स्टाइलिश ब्लाउज लुक को दमदार बनाता है.
करिश्मा कपूर की तरह प्लेटिड पल्लू और बेल्ट वाली साड़ी पहनें. हाथ फ्री रहेंगे और पार्टी एंजॉय होगी.
अंकिता लोखंडे की फ्लोरल व्हाइट साड़ी होली के लिए बेस्ट है. उनका फैशन सेंस हमेशा कमाल करता है.
सारा अली खान की रंगोली प्रिंट साड़ी लें. स्लीवलेस ब्लाउज के साथ ये होली में चार चांद लगा देगी.
जाह्नवी कपूर की सिंपल व्हाइट या ऑरेंज फ्लावर वाली साड़ी चुनें. दोनों ही एलिगेंट और पार्टी परफेक्ट हैं.
आलिया भट्ट की ब्लू बॉर्डर और फूलों वाली साड़ी ट्राई करें. सिंपल और प्यारा लुक चाहिए तो ये बेस्ट है.
