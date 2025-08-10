War 2 Advance Booking: 'वॉर 2' को मिलेगी धमाकेदार ओपनिंग, बिकीं इतनी टिकट
Shashikant Mishra
| Aug 10, 2025
साल 2025 की मच-अवेटेड मूवी 'वॉर 2' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.
ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' आने वाली 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.
फिल्म 'वॉर 2' में जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं.
फिल्म 'वॉर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई और जमकर टिकट की बिक्री हो रही है.
'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, खबर लिख जाने तक फिल्म की 33774 टिकट बिक चुकी थीं.
फिल्म 'वॉर 2' की इतनी टिकट बिक्री के साथ 1.3 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी थी.
फिल्म 'वॉर 2' की अगर ब्लॉक सीट की कमाई की बात करें तो 4.43 करोड़ रुपये जोड़ लिए थे.
