War 2 पहले दिन करेगी बंपर कमाई, एडवांस बुकिंग में बिकीं इतने करोड़ की टिकट
Shashikant Mishra
| Aug 11, 2025
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' आने वाले गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैंस फिल्म 'वॉर 2' को देखने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र हो रहे हैं.
फिल्म 'वॉर 2' में ऋतिक रोशन की विलेन बने जूनियर एनटीआर से जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी.
फिल्म 'वॉर 2' एडवांस बुकिंग बीते रविवार से शुरू हो गई थी. फिल्म ने खबर लिखे जाने तक बंपर कमाई कर ली है.
'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'वॉर 2' के पहले दिन के लिए 93554 टिकट बिक चुके थे.
ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' की इतनी टिकट बिकने पर 3.15 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है.
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' ने ब्लॉक सीट के साथ 7.28 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.
