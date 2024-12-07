Salman khan के जीजा संग इस एक्ट्रेस ने bollywood में किया था debut, अफगानी मूल से होने पर हुईं ट्रोल
| Dec 07, 2024
हर साल सलमान खान अपनी फिल्मों में नई एक्ट्रेसेस और एक्टर को बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका देते हैं.
सलमान खान ने अपने जीजा आयुष शर्मा को भी फिल्मों में एक बड़ा ब्रेक दिया था.
वहीं सलमान खान ने आयुष शर्मा के साथ फिल्म 'लवयात्री' को साल 2018 में बनाया था.
सलमान खान ने इस फिल्म में अफगानिस्तान की एक्ट्रेस वरीना हुसैन को फीमेल लीड रोल के लिए सिलेक्ट किया था.
वरीना हुसैन ने इस फिल्म में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
मगर फिर एक ऐसा समय भी आया जब वरीना हुसैन अपने अफगानी मूल से होने पर ट्रोल होने लग गई थीं.
वरीना हुसैन को लोगों ने इतना ट्रोल किया कि कई डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म में लेने से हिचकिचाने लग गए थे.
वरीना हुसैन ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी ट्रोलिंग को लेकर बातचीत में अपना दर्द जाहिर किया था.
वरीना हुसैन ने कहा कि वो कई बार लोगों के मुंह से सुनती थीं कि वो बॉम्ब बनाने वाली जगह से आई हैं.
वरीना हुसैन ने बताया कि एक समय में अफगानिस्तान भी एक संपन्न देश था, मेरी दादी स्कर्ट पहनकर दादा जी के साथ बेफिक्र होकर घूमती थीं.
वरीना हुसैन ने बताया वो कई बार बहुत परेशान हो जाती हैं जब यहां के लोग उन्हें बोलते हैं कि वो बॉम्ब के शहर से आई हैं.
