'बॉर्डर 2' से पहले देख डालें देशभक्ति से लबरेज ये 7 फिल्में, हर सीन अपने आप में है बेमिसाल!

अक्षय कुमार की 'हॉलीडे' जिसमें एक ऐसे आर्मी ऑफिसर की कहानी को दिखाया गया है, जो छुट्टी पर होने के बावजूक आतंकवादी स्लीपर सेल को खत्म करता है. ये 2014 में रिलीज हुई थी. Source: Bollywoodlife.com