'बॉर्डर 2' से पहले देख डालें देशभक्ति से लबरेज ये 7 फिल्में, हर सीन अपने आप में है बेमिसाल!

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 06, 2026

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपको 'बॉर्डर 2' से पहले ये 7 फिल्में जरूर देखनी चाहिए.

साल 2012 में रिलीज हुई आर्मी बेस्ड फिल्म 'जब तक है जान' जिसमें शाहरुख खान को एक आर्मी ऑफिसर के रोल में देखा गया था.

1997 में आई मल्टीस्टारर फिल्म 'बॉर्डर' जो उस समय बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. इसमें कई सितारे एक साथ नजर आए थे.

अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म 'लक्ष्य' साल 2004 में रिलीज हुई थी, जिसे आप 'बॉर्डर 2' के पहले देख सकते हैं.

अक्षय कुमार की 'हॉलीडे' जिसमें एक ऐसे आर्मी ऑफिसर की कहानी को दिखाया गया है, जो छुट्टी पर होने के बावजूक आतंकवादी स्लीपर सेल को खत्म करता है. ये 2014 में रिलीज हुई थी.

2019 में रिलीज हुई विक्की कौशल की 'उरी:द सर्जिकल स्ट्राइक' रियल घटना पर आधारित एक के बेहद शानदार फिल्म है.

2021 में रिलीज हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म 'शेरशाह', जो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है.

2003 की 'LOC कारगिल' जिसमें 1999 के कारगिल युद्ध की कहानी को दिखाया गया था. 'बॉर्डर 2' से पहले इसके देखना काफी दिलचस्प होगा.

