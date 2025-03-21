मूवी लवर्स के लिए खुशखबरी! जॉन अब्राहम की The Diplomat देखें मात्र ₹99 में, इस दिन मिलेगा मौका

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 20, 2025

जॉन अब्राहम की पॉलिटिकल थ्रिलर 'द डिप्लोमैट' होली पर 14 मार्च 2025 को रिलीज हुई.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में दिखाई गई भारत-पाकिस्तान की कहानी को लोगों ने पसंद किया पर बॉक्स ऑफिस पर ये फीकी पड़ गई.

Source: Bollywoodlife.com

पहले वीकेंड में ठीक-ठाक कमाई के बाद वीकडेज में फिल्म की कमाई में बड़ी गिरावट आई, 6 दिन में सिर्फ 17.75 करोड़ जमा हुए.

Source: Bollywoodlife.com

50 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म को बूस्ट देने के लिए मेकर्स ने 21 मार्च को 99 रुपये में टिकट का ऑफर निकाला है.

Source: Bollywoodlife.com

टी-सीरीज ने ऐलान किया कि शुक्रवार को सस्ते टिकट के साथ दर्शकों को थिएटर तक लाने की कोशिश होगी.

Source: Bollywoodlife.com

'द डिप्लोमैट' फिल्म उज्मा अहमद की सच्ची कहानी है, जो शादी के धोखे से पाकिस्तान फंसती है और जॉन का किरदार उसे बचाता है.

Source: Bollywoodlife.com

जॉन अब्राहम के साथ सादिया खतीब, कुमुद मिश्रा और शारिब हाशमी भी फिल्म में शानदार रोल में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ये ऑफर सभी थिएटर्स में नहीं है, तो ऐप से चेक करके 99 रुपये में फिल्म एंजॉय करने का प्लान बनाएं.

Source: Bollywoodlife.com

John Abraham (6)

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Dhanashree Verma को मिली पति की बेवफाई, लेटेस्ट वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई खलबली

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.