'दृश्यम' भी फीकी लगने लगेगी, जब देखेंगे ये 1 घंटे 54 मिनट की खतरनाक मर्डर मिस्ट्री
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 01, 2025
ओटीटी पर हर हफ़्ते नए क्राइम और मर्डर मिस्ट्री शो दर्शकों को दीवाना बना रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आपको भी 'दृश्यम' जैसी सस्पेंस-थ्रलर फिल्में पसंद हैं, तो ये 1 घंटे 54 मिनट की मर्डर मिस्ट्री आपके थ्रिल की भूख को बढ़ा देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म के हर सीन में ऐसा ट्विस्ट है, दो आपको सीट से हिलने नहीं देगा. एंड तो आपके होश ही उड़ा देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
इस मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म का नाम 'वी 1 मर्डर केस' है, जिसका क्लाइमेक्स 'दृश्यम' को भी पीछे छोड़ता हुआ नजर आता है.
Source:
Bollywoodlife.com
इसकी कहानी लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही एक लड़की की हत्या से शुरू होती है.
Source:
Bollywoodlife.com
जब मामला परेशान फोरेंसिक अधिकारी के पास जाता है, तो असली रोमांच शुरू होता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म के हर सीन के साथ एक नया मोड़ देखने को मिलता है जो दिमाग घुमा देता है.
Source:
Bollywoodlife.com
वी1 सिर्फ़ जांच-पड़ताल के बारे में नहीं है, यह इमोसन्स और दिमागी खेलों से भी भरपूर है.
Source:
Bollywoodlife.com
यह फिल्म अमेजन प्राइम पर तेलुगु और यूट्यूब पर हिंदी डब में उपलब्ध है.
Source:
Bollywoodlife.com
IMDB रेटिंग 6.7 वाली इस फिल्म को देखने के बाद आप इसे भूल नहीं पाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अक्षय कुमार से रजनीकांत तक, इन 6 सुपरस्टार्स की एक ही है कमजोरी, जब खुला राज तो...
अगली वेब स्टोरी देखें.