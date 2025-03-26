गर्मियों की छुट्टियों में देखें ये शानदार वेब सीरीज, पारिवारिक सीरीज देख आ जाएगा मजा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 26, 2025
'गुल्लक' वेब सीरीज में एक मिडिल कॉल्स फैमिली की कहानी दिखाई गई है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
'ये मेरी फैमिली' वेब सीरीज आपको आपके बचपन की याद दिलाएगी. इसे आप टीवीएफ प्ले पर देख सकते हैं.
'होम' वेब सीरीज में एक हैपी फैमिली की कहानी दिखाई गई है. इसे भी आप फैमिली संग देख सकते हैं.
'पंचायत' वेब सीरीज के तीन सीजन अब तक आ चुके हैं. लोगों ने इस सीरीज को बहुत पसंद किया था.
'कोटा फैक्ट्री' में कोटा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की कहानी दिखाई गई है. यह सीरीज स्टूडेंट्स के लिए बहुत शानदार है.
'रॉकेट बॉयज' की कहानी भाभा और विक्रम साराभाई के जीवन पर आधारित है. यह सीरीज भी बहुत शानदार है.
'द आम आदमी फैमिली' में कॉमेडी भी भरपूर है. इसे आप फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हैं.
