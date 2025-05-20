1986 की इस सीरीज के आगे फेल है 'पंचायत' और 'हीरामंडी', IMDb पर मिला है 9.4 की रेटिंग

सीरीज के मेकर्स ने उधार पैसों से इसे बनाया था, लेकिन यह लोगों के बीच अभूत फेमस हुआ था. अच्छी कमाई के वजह से मेकर्स ने उधार चूका दिया. Source: Bollywoodlife.com