1986 की इस सीरीज के आगे फेल है 'पंचायत' और 'हीरामंडी', IMDb पर मिला है 9.4 की रेटिंग
Shreya Pandey
| May 20, 2025
आज के समय में ओटीटी और वेब सीरीज का क्रेज बहुत बढ़ गया है. IMDb पर भी इन सीरीज को बहुत रेटिंग मिला है.
इस समय 'पंचायत' और 'हीरामंडी' जैसी सीरीज लोगों को बहुत पसंद आ रहें हैं.
आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बता रहें हैं, जिसके सामने आज की सीरीज भी फेल हैं.
हम साल 1986 में रिलीज होने वाली सीरीज 'मालगुडी डेज' के बारे में बता रहें हैं.
ये सीरीज दूरदर्शन पर आता था. हिंदी में इसके 50 से ज्यादा एपिसोड हैं.
सीरीज के मेकर्स ने उधार पैसों से इसे बनाया था, लेकिन यह लोगों के बीच अभूत फेमस हुआ था. अच्छी कमाई के वजह से मेकर्स ने उधार चूका दिया.
इस सीरीज को लोगों ने बहुत पसंद किया था. IMDb पर इसे 9.4 की रेटिंग मिला है.
