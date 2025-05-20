1986 की इस सीरीज के आगे फेल है 'पंचायत' और 'हीरामंडी', IMDb पर मिला है 9.4 की रेटिंग

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 20, 2025

आज के समय में ओटीटी और वेब सीरीज का क्रेज बहुत बढ़ गया है. IMDb पर भी इन सीरीज को बहुत रेटिंग मिला है.

Source: Bollywoodlife.com

इस समय 'पंचायत' और 'हीरामंडी' जैसी सीरीज लोगों को बहुत पसंद आ रहें हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बता रहें हैं, जिसके सामने आज की सीरीज भी फेल हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हम साल 1986 में रिलीज होने वाली सीरीज 'मालगुडी डेज' के बारे में बता रहें हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ये सीरीज दूरदर्शन पर आता था. हिंदी में इसके 50 से ज्यादा एपिसोड हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सीरीज के मेकर्स ने उधार पैसों से इसे बनाया था, लेकिन यह लोगों के बीच अभूत फेमस हुआ था. अच्छी कमाई के वजह से मेकर्स ने उधार चूका दिया.

Source: Bollywoodlife.com

इस सीरीज को लोगों ने बहुत पसंद किया था. IMDb पर इसे 9.4 की रेटिंग मिला है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: लंदन की सड़कों पर शॉर्ट्स पहनकर घूमीं अवनीत, लोग बोले- 'विराट की...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.