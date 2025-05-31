Miss World जीतते ही बदल जाती है विनर की किस्मत, ताज और विनिंग प्राइज की कीमत उड़ा देगी आपके होश

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 31, 2025

आज यानी 31 मई 2025 को भारत के हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का फाइनल हो रहा है.

इस बार 108 देशों की सुंदरियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.

भारत की तरफ से इस बार नंदिनी गुप्ता मैदान में उतरीं थी, लेकिन वह टॉप तक ही जगह बना पाईं और बाहर हो गईं.

मिस वर्ल्ड 2025 के विनर की घोषणा हो चुकी है थाईलैंड की ओपल सुचाता ने ये खिताब जीता है. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि विजेता को क्या-क्या मिलता है.

बता दें कि मिस वर्ल्ड विजेता को 3 करोड़ रुपए का हीरों से जड़ा बेशकीमती ताज के साथ कई VIP इनाम दिए जाते हैं.

मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली हसीना को 1.15 करोड़ रुपये कैश प्राइज और इंटरनेशनल मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है.

इसके अलावा विजेता को सालभर दुनियाभर में इंटरनेशनल ट्रैवल और सोशल प्रोजेक्ट्स में हिस्सा बनाया जाता है.

मिस वर्ल्ड बनने के बाद विजेता को ग्लोबल फेम मिलता है इतिहास में नाम दर्ज हो जाता है और पहचान के साथ काम भी मिलता है.

