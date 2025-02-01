फिल्मों में स्टार्स के इस्तेमाल किए गए कपड़ों का क्या करते हैं मेकर्स?

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 31, 2025

फिल्मों में स्टार्स अलग-अलग तरह के कपड़े पहने नजर आते हैं. इन कपड़े को लेकर मेकर्स मोटी रकम खर्च करते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में स्टार्स के द्वारा पहने कपड़ों का शूटिंग के बाद क्या होता है. आइए आपको बताते हैं कि इन कपड़ों का क्या किया जाता है.

फिल्मों में इस्तेमाल किए गए कपड़े प्रोडक्शन हाउस में जमा किए जाते हैं. इन कपड़ों में कुछ बदलाव कर फिर से इस्तेमाल में ले लिया जाता है.

स्टार्स के द्वारा इस्तेमाल किए कपड़े में थोड़ा बदलाव किया जाता है तो ये नए लगने लगते हैं. इन कपड़ों को छोटे बजट की फिल्मों में इस्तेमाल कर लिया जाता है.

फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल किए गए कपड़ों को कई बार नीलाम भी कर दिया जाता है. फिल्मों में शादी या समारोह में उपयोग किए जाने कपड़े डीलर्स के लौट दिए जाते हैं. वो इन कपड़ों को बाजार में फिर से बेच देते हैं.

फिल्मों में काम करने वाले स्टार्स इस्तेमाल किए गए कपड़ों और अन्य चीजों को अपने पास याद के तौर पर रख लेते हैं. ये कपड़े प्रोडक्शन हाउस की वर्कशॉप में उपयोग के लिए रख लिए जाते हैं.

ऐतिहासिक फिल्मों में इस्तेमाल किए गए कपड़े संग्रहालयों में भी रखे जाते हैं. प्रोडक्शन हाउस कई बार इन कपड़ों को चैरिटी संस्थाओं को दान कर देता है.

