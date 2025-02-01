फिल्मों में स्टार्स के इस्तेमाल किए गए कपड़ों का क्या करते हैं मेकर्स?
Shashikant MishraSource:
Bollywoodlife.com | Jan 31, 2025
फिल्मों में स्टार्स अलग-अलग तरह के कपड़े पहने नजर आते हैं. इन कपड़े को लेकर मेकर्स मोटी रकम खर्च करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में स्टार्स के द्वारा पहने कपड़ों का शूटिंग के बाद क्या होता है. आइए आपको बताते हैं कि इन कपड़ों का क्या किया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्मों में इस्तेमाल किए गए कपड़े प्रोडक्शन हाउस में जमा किए जाते हैं. इन कपड़ों में कुछ बदलाव कर फिर से इस्तेमाल में ले लिया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
स्टार्स के द्वारा इस्तेमाल किए कपड़े में थोड़ा बदलाव किया जाता है तो ये नए लगने लगते हैं. इन कपड़ों को छोटे बजट की फिल्मों में इस्तेमाल कर लिया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल किए गए कपड़ों को कई बार नीलाम भी कर दिया जाता है. फिल्मों में शादी या समारोह में उपयोग किए जाने कपड़े डीलर्स के लौट दिए जाते हैं. वो इन कपड़ों को बाजार में फिर से बेच देते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्मों में काम करने वाले स्टार्स इस्तेमाल किए गए कपड़ों और अन्य चीजों को अपने पास याद के तौर पर रख लेते हैं. ये कपड़े प्रोडक्शन हाउस की वर्कशॉप में उपयोग के लिए रख लिए जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐतिहासिक फिल्मों में इस्तेमाल किए गए कपड़े संग्रहालयों में भी रखे जाते हैं. प्रोडक्शन हाउस कई बार इन कपड़ों को चैरिटी संस्थाओं को दान कर देता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: महाकुंभ की 'वायरल गर्ल' मोनालिसा हैं इस एक्ट्रेस की हमशक्ल, वही नैन नक्श और...