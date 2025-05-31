आम नहीं है Miss World का ताज, 1700 से ज्यादा हीरे, सोने का काम... क्या-क्या है क्राउन की खासियत?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 31, 2025
मिस वर्ल्ड बनने का सपना देखने वाल हर लड़की के लिए यह ताज सिर्फ शोभा नहीं बल्कि पहचान का प्रतीक भी बन जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ताज को हासिल करने के लिए सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि, कड़ी मेहनत, वेशभूषा और दिमाग की दमक भी चाहिए होती है.
Source:
Bollywoodlife.com
मिस वर्ल्ड का खिताब कई राउंड पास करने के बाद चुने गए प्रतियोगी को दिया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन भारत में तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता को जो क्राउन पहनाया जाएगा, वो कोई आम ताज नहीं बल्कि बेहद बेशकीमती है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार ताज को लेबनानी-स्विस कंपनी मौवाज ने डिजाइन किया है, जिसके बीच में 62.83 कैरेट का सोनोरस कैनरी हीरा लगा है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं हीरे के चारों और 1770 छोटे हीरे लगे हैं, जिनका कुल वजन 175.49 कैरेट है और यह 18 कैरेट सोने में जड़ा हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
ताज के दोनों ओर तीन स्टोकर इसकी खूबसूरत मूर्तियां हैं. वर्तमान मिस यूनिवर्स का ताज 2019 में पेश किया गया था, जो इतिहास का 10वां ताज है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रतियोगिता की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, मिस यूनिवर्स के ताज की कीमत करीब 5 मिलियन डॉलर है.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, यह ताज हमेशा विनर के पास नहीं रहता. यह तभी तक उनके पास रहता है, जब तक वह मिस वर्ल्ड की वर्तमान विजेता होती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बाद में जब दूसरा विनर मिलता है, तो पहले वाले को असली ताज की तरह एक और डुपलीकेट ताज दिया जाता है, जिसे वह अपने पास रख सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं असली ताज मिस यूनिवर्स संगठन को वापस कर दिया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शमा सिकंदर ने डीपनेक ड्रेस में दिखाया बोल्ड अंदाज, फोटोज वायरल
अगली वेब स्टोरी देखें.