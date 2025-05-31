आम नहीं है Miss World का ताज, 1700 से ज्यादा हीरे, सोने का काम... क्या-क्या है क्राउन की खासियत?

Sadhna Mishra | May 31, 2025

मिस वर्ल्ड बनने का सपना देखने वाल हर लड़की के लिए यह ताज सिर्फ शोभा नहीं बल्कि पहचान का प्रतीक भी बन जाता है.

इस ताज को हासिल करने के लिए सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि, कड़ी मेहनत, वेशभूषा और दिमाग की दमक भी चाहिए होती है.

मिस वर्ल्ड का खिताब कई राउंड पास करने के बाद चुने गए प्रतियोगी को दिया जाता है.

इस बार मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन भारत में तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है.

मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता को जो क्राउन पहनाया जाएगा, वो कोई आम ताज नहीं बल्कि बेहद बेशकीमती है.

इस बार ताज को लेबनानी-स्विस कंपनी मौवाज ने डिजाइन किया है, जिसके बीच में 62.83 कैरेट का सोनोरस कैनरी हीरा लगा है.

वहीं हीरे के चारों और 1770 छोटे हीरे लगे हैं, जिनका कुल वजन 175.49 कैरेट है और यह 18 कैरेट सोने में जड़ा हुआ है.

ताज के दोनों ओर तीन स्टोकर इसकी खूबसूरत मूर्तियां हैं. वर्तमान मिस यूनिवर्स का ताज 2019 में पेश किया गया था, जो इतिहास का 10वां ताज है.

प्रतियोगिता की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, मिस यूनिवर्स के ताज की कीमत करीब 5 मिलियन डॉलर है.

हालांकि, यह ताज हमेशा विनर के पास नहीं रहता. यह तभी तक उनके पास रहता है, जब तक वह मिस वर्ल्ड की वर्तमान विजेता होती हैं.

बाद में जब दूसरा विनर मिलता है, तो पहले वाले को असली ताज की तरह एक और डुपलीकेट ताज दिया जाता है, जिसे वह अपने पास रख सकती हैं.

वहीं असली ताज मिस यूनिवर्स संगठन को वापस कर दिया जाता है.

