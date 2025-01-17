क्या होता है स्पाइनल प्लूइड लीक होना, जिससे हमले के बाद जूझ रहे हैं सैफ अली खान?

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025

गुरुवार को हुए एक्टर सैफ अली खान पर हमले में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग गई थी.

16 जनवरी की आधी रात को एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया गया.

जिसके लिए एक्टर की सर्जरी करनी पड़ी. ऐसे में आइए जानते हैं कि स्पाइनल फ्लूइड लीक क्या होता है.

एलीयामा के बयान के मुताबिक, सैफ पर हमले से पहले से आरोपी ने धमकी दी थी और रुपये भी मांगे थे.

इस बीच जेह की नैनी की चिल्लाने की आवाज सुनकर सैफ और करीना अंदर आ गए और आरोपी ने एक्टर पर हमला कर दिया.

ऐसा इसलिए क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी और दिमाग में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है.

हालांकि एक्टर की सर्जरी हो चुकी है और वह अभी खतरे से बाहर हैं.

