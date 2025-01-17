क्या होता है स्पाइनल प्लूइड लीक होना, जिससे हमले के बाद जूझ रहे हैं सैफ अली खान?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 16, 2025
गुरुवार को हुए एक्टर सैफ अली खान पर हमले में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
16 जनवरी की आधी रात को एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया गया.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसके लिए एक्टर की सर्जरी करनी पड़ी. ऐसे में आइए जानते हैं कि स्पाइनल फ्लूइड लीक क्या होता है.
Source:
Bollywoodlife.com
एलीयामा के बयान के मुताबिक, सैफ पर हमले से पहले से आरोपी ने धमकी दी थी और रुपये भी मांगे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बीच जेह की नैनी की चिल्लाने की आवाज सुनकर सैफ और करीना अंदर आ गए और आरोपी ने एक्टर पर हमला कर दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसा इसलिए क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी और दिमाग में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि एक्टर की सर्जरी हो चुकी है और वह अभी खतरे से बाहर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जब सलमान खान ने 10 की उम्र में उठाई 12 बच्चों की जिम्मेदारी, सालों तक बहाया था पानी का तरह पैसा
अगली वेब स्टोरी देखें.