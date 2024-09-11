अब कहां हैं 'मेरे यार की शादी है' वाली ट्यूलिप जोशी?
फिल्म 'मेरे यार की शादी है' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई।
'मेरे यार की शादी है' की एक्ट्रेस ट्यूलिप जोशी ने जबरदस्त एक्टिंग किया था।
एक्टिंग के साथ-साथ लोग ट्यूलिप जोशी की खूबसूरती की भी तारीफ करते हैं।
फ्लॉप फिल्में देने के बाद ट्यूलिप जोशी फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं।
4 साल तक लिव-इन में रहने के बाद ट्यूलिप जोशी और आर्मी कैप्टन विनोद नायर ने शादी कर ली।
फिलहाल ट्यूलिप अपने पति विनोद की 700 करोड़ की कंपनी की डायरेक्टर हैं।
ट्यूलिप जोशी अपने पति विनोद के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं।
कंपनी संभालने के अलावा ट्यूलिप अपना ज्यादातर समय मेडिटेशन करने में भी बिताती हैं।
बता दें, ट्यूलिप जोशी साल 2000 में फेमिना मिस इंडिया का हिस्सा रह चुकी हैं।
