युजवेंद्र चहल को छोड़ इस शख्स के प्यार में डूबीं धनश्री वर्मा?
Garima Singh
| Jan 08, 2025
क्रिकेट की दुनिया के जाने-माने स्पिनर युजवेंद्र चहल की निजी जिंदगी में काफी उथल-पुथल देखी जा रही है।
युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों जल्द ही तलाक ले सकते हैं।
इसी बीच डांसर और पॉपुलर कोरियग्राफर धनश्री वर्मा का नाम एक शख्स के साथ जोड़ा जा रहा है।
वायरल हो रही इस फोटो में धनश्री के साथ दिख रहे इस शख्स क नाम प्रतीक उतेकर है।
बता दें कि धनश्री और प्रतीक उतेकर की फोटो कुछ महीने पुरानी है।
हालांकि धनश्री और युजवेंद्र चहल के तलाक की खबरों के बीच प्रतीक एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं।
ऐसे में लोग धनश्री वर्मा को गोल्ड डिगर का टैग देने लगे हैं।
बता दें कि धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की शादी 22 दिसंबर 2020 को हुई थी।
