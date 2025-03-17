खुद को पक्का जुआरी समझता है बॉलीवुड का ये स्टार

बॉलीवुड का एक ये स्टार ऐसा है जो कि खुद को जुआरी बता चुका है. यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड स्टार आमिर खान की... जो कि केबीसी में इस बात का जिक्र कर चुके हैं.

एक बार आमिर खान बेटे जुनैद के साथ अमिताभ बच्चन के रिएलिटी शो केबीसी 16 में पहुंचे थे. इस दौरान आमिर खान ने खूब मस्ती की थी.

इस दौरान आमिर खान ने केबीसी से जुड़ा एक पुराना किस्सा लोगों को बताया. आमिर ने बताया कि एक डायलॉग बोलकर वो फंस गए थे.

आमिर ने बताया कि केबीसी में उनको एक सवाल का जवाब देना था. उन्होंने मदद के लिए जावेद अख्तर को फोन किया. दोनों ऑप्शन्स में से एक ऑप्शन सही था.

अमिताभ बच्चन ने आमिर खान को रिस्क लेने से मना किया क्योंकि उनको जवाब नहीं पता था.

अमिताभ बच्चन की बत सुनकर आमिर बोले कि मैं को एक दुआरी आदमी हूं. रिस्क लेने से पीछे नहीं हटने वाला.

ये सुनते ही बिग बी ने आमिर खान की डांट लगाई. अमिताभ ने बोला कि अगर इस चक्कर में जवाब गलत हो गया तो क्या होगा.

जैसे ही आमिर खान ने ये किस्सा सुनाया वैसे ही बिग बी ने हंसना शुरू कर दिया. वो भी ये किस्सा आज भी भुला नहीं पाए हैं.

