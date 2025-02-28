इस सुपरस्टार की वजह से बैंकॉक के स्ट्रिप क्लब में आधी रात मचा था हल्ला, शर्ट के बटन खोलकर...

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Feb 28, 2025

अमिताभ बच्चन फिल्मों की शूटिंग के दौरान अपने किस्सों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वह कई बार खुद से जुड़ी ऐसी बातें या किस्से बता चुके हैं, जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

क्या आप जानते हैं कि एक बार अमिताभ बच्चन बैंकॉक को एक्सप्लोर करने के लिए देर रात क्लब में चले गए थे.

Source: Bollywoodlife.com

अभिनेता का ये किस्सा डायरेक्टर अपूर्व लखिया ने बताया है, जो काफी मजेदार है.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने कहा था कि फिल्म एक अजनबी की शूटिंग के दौरान बैंकॉक में भी कुछ दिन कास्ट रही थी.

Source: Bollywoodlife.com

तब अमिताभ बच्चन को नींद नहीं आती थी. वह दिन में शूटिंग करते थे और रात में उनके अपने प्लान होते थे.

Source: Bollywoodlife.com

डायरेक्टर ने आगे बताया कि एक बार अमिताभ बच्चन को बैंकॉक एक्सप्लोर करने का मन हुआ.

Source: Bollywoodlife.com

इसके आगे उन्होंने बताया कि वह इस दौरान पूरी कास्ट के साथ बैंकॉक के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट पटपोंग गए थे.

Source: Bollywoodlife.com

यहां पर अमिताभ बच्चन शर्ट का एक बटन खोलकर चले थे और वहां पर इंडियंस उन्हें देखकर पागल हो गए थे.

Source: Bollywoodlife.com

डायरेक्टर के मुताबिक, यहां पर अमिताभ बच्चन को देखकर लोगों ने हल्ला मचा दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

अमिताभ यहां पर करीबन रात 2.30 बजे तक रुके थे और सुबह 5.30 फिर से सेट पर पहुंच गए थे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ऋषि कपूर को याद कर भावुक हुईं नीतू कपूर, शेयर की पुरानी तस्वीर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.