जब मां ने Kartik Aaryan की सैंडल से की थी पिटाई, ये लड़की भी मार चुकी है थप्पड़
Kavita
| Nov 22, 2024
कार्तिक आर्यन अपनी फैमिली से काफी करीब हैं.
एक्टर अक्सर अपनी मां और पिता के साथ स्पॉट होते रहते हैं.
लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार कार्तिक आर्यन को उनकी मां ने सैंडल से मारा था.
ये किस्सा कपिल शर्मा के शो में कार्तिक के सामने उनकी मां ने ही बताया था
कपिल के शो में कार्तिक अपनी मां के साथ पहुंचे तो सबको ढेर सारे किस्से सुनने के लिए मिले.
इस दौरान एक्टर की मां ने बताया था कि एक बार कार्तिक कोचिंग बंक करने निकल गया था.
उसी दिन कार्तिक की मां ने अपने बेटे का पीछा कर लिया और उसे गलत रास्ते में जाते देखकर घर ले आईं.
उन्होंने बताया कि घर पहुंचते ही बिल्डिंग के बाहर उन्होंने अपने बेटे की सैंडल से पिटाई कर दी.
बता दें कि कार्तिक आर्यन अपनी बहन के साथ कई वीडियोज शेयर करते रहते हैं.
एक वीडियो में कार्तिक को उनकी बहन ने थप्पड़ मारा था.
उस वक्त फैंस ने एक्टर से मजे लेते हुए कहा था कि लड़की ने थप्पड़ मार दिया था
