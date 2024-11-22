जब मां ने Kartik Aaryan की सैंडल से की थी पिटाई, ये लड़की भी मार चुकी है थप्पड़

कार्तिक आर्यन अपनी फैमिली से काफी करीब हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर अक्सर अपनी मां और पिता के साथ स्पॉट होते रहते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार कार्तिक आर्यन को उनकी मां ने सैंडल से मारा था.

Source: Bollywoodlife.com

ये किस्सा कपिल शर्मा के शो में कार्तिक के सामने उनकी मां ने ही बताया था

Source: Bollywoodlife.com

कपिल के शो में कार्तिक अपनी मां के साथ पहुंचे तो सबको ढेर सारे किस्से सुनने के लिए मिले.

Source: Bollywoodlife.com

इस दौरान एक्टर की मां ने बताया था कि एक बार कार्तिक कोचिंग बंक करने निकल गया था.

Source: Bollywoodlife.com

उसी दिन कार्तिक की मां ने अपने बेटे का पीछा कर लिया और उसे गलत रास्ते में जाते देखकर घर ले आईं.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने बताया कि घर पहुंचते ही बिल्डिंग के बाहर उन्होंने अपने बेटे की सैंडल से पिटाई कर दी.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि कार्तिक आर्यन अपनी बहन के साथ कई वीडियोज शेयर करते रहते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक वीडियो में कार्तिक को उनकी बहन ने थप्पड़ मारा था.

Source: Bollywoodlife.com

उस वक्त फैंस ने एक्टर से मजे लेते हुए कहा था कि लड़की ने थप्पड़ मार दिया था

Source: Bollywoodlife.com

