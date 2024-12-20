Salman Khan की नाक तोड़ चुका है सनी देओल का ये ऑन स्क्रीन बेटा, एक गलती पड़ गई थी भारी

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 20, 2024

बॉलीवुड का एक सितारा ऐसा भी है जो कि सलमान खान पर भारी पड़ चुका है.

यहां हम बात कर रहे हैं सनी देओल के ऑनस्क्रीन बेटे उत्कर्ष शर्मा की जिनको गदर 2 में देखा गया था.

फिल्म वीर की शूटिंग के दौरान उत्कर्ष शर्मा ने सलमान खान की नाक को चोटिल कर दिया था.

उस समय उत्कर्ष शर्मा अपने पिता अनिल शर्मा के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे.

उस समय उत्कर्ष शर्मा फिल्म के सेट पर क्लैपिंग का काम करते थे. उत्कर्ष शर्मा ने पहली बार सेट पर कदम रखा था.

क्लैपंग के दौरान उत्कर्ष शर्मा ने सलमान खान की नाक पर चोट मार दी थी.

चोट लगने के बाद भी उत्कर्ष शर्मा को सलमान खान ने कुछ भी नहीं कहा.

तब से उत्कर्ष शर्मा के मन में सलमान को लेकर अलग ही इज्जत बन गई. उत्कर्ष शर्मा ने माना कि सेट पर उन्होंने सलमान से काफी कुछ सीखा है.

