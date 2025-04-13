'अब मैं एक...' जब जया बच्चन ने कहे ये चंद लफ्ज, सुनते ही छलक पड़े ऐश्वर्या राय के आंसू

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 13, 2025

बच्चन फैमिली अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनीं रहती हैं. खासकर जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन.

वहीं इस बीच एक बार फिर से जया बच्चन चर्चा में आ गई हैं, जिसके पीछे की वजह एक वीडियो है.

वीडियो में जया अपनी बहू ऐश्वर्या राय को कुछ ऐसा कहती हैं, जिसे सुनते ही एक्ट्रेस की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं.

दरअसल, सोशल मीडिया पर इन दिनों 2007 के फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

इस क्लिप में जया बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चन की तारीफ कर रही हैं.

जया ने ऐश्वर्या के मूल्यों, गरिमा और उनकी प्यारी मुस्कान का जिक्र किया, जिसने सबका दिल जीत लिया.

उन्होंने स्टेज से कहा कि 'वो ऐसी प्यारी और संस्कारी लड़की की सास बनने जा रही हैं, जो उनके परिवार में खुशियां लाएगी.'

जया की इन बातों को सुनकर ऐश्वर्या राय भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए.

बता दें कि, ये पल उस वक्त का है, जब ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी होने वाली थी और ये वीडियो अब फिर से चर्चा में है.

फैंस इस वीडियो को देखकर जया और ऐश्वर्या के खूबसूरत रिश्ते की तारीफ कर रहे हैं.

