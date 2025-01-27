बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिसे करण जौहर ने किया बैन, सालों बाद...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 27, 2025
करण जौहर बॉलीवुड के उन फिल्ममेकर्स में से एक हैं जो कि अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. समय समय पर कई बार करण जौहर पर आरोप लग चुके हैं.
Source:
Instagram
एक जमाना था जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि करण जौहर ने बॉलीवुड की एक हसीना को अपनी पार्टीज से बैन कर दिया है.
Source:
Instagram
ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा हैं. इस बात का खुलासा खुद प्रियंका चोपड़ा ने किया था. प्रियंका चोपड़ा ने बताया था कि बॉलीवुड में उनको काफी परेशान किया गया था.
Source:
Instagram
बताया जाता है कि शाहरुख खान और गौरी खान को खुश करने के लिए करण जौहर ने अपनी पार्टीज से प्रियंका चोपड़ा को बैन किया था.
Source:
Instagram
हाल ये हो चुका था कि बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा को काम मिलना बंद हो गया था. प्रियंका चोपड़ा को साइडलाइन किया जाने लगा था. जिसके बाद एक दिन प्रियंका चोपड़ा घर पर आकर बहुत रोई थीं.
Source:
Instagram
प्रियंका चोपड़ा ने कई लोगों को ये बात बताई है. प्रियंका चोपड़ा का मानना है कि वो पॉलिटिक्स में अच्छी नहीं हैं. ऐसे में प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला किया.
Source:
Instagram
समय के साथ प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली. आज प्रियंका चोपड़ा को दुनियाभर के लोग जानते हैं. हालांकि प्रियंका चोपड़ा के इस बयान की वजह से करण जौहर की खूब किरकिरी हुई.
Source:
Instagram
कई सालों तक दावा किया गया कि प्रियंका चोपड़ा और करण जौहर की आपस में नहीं बनती है. हालांकि प्रियंका चोपड़ा अब काफी आगे बढ़ चुकी हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: 32 की हुईं 'पंजाब की कैटरीना', देखें बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें...
अगली वेब स्टोरी देखें.