बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिसे करण जौहर ने किया बैन, सालों बाद...

करण जौहर बॉलीवुड के उन फिल्ममेकर्स में से एक हैं जो कि अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. समय समय पर कई बार करण जौहर पर आरोप लग चुके हैं.

एक जमाना था जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि करण जौहर ने बॉलीवुड की एक हसीना को अपनी पार्टीज से बैन कर दिया है.

ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा हैं. इस बात का खुलासा खुद प्रियंका चोपड़ा ने किया था. प्रियंका चोपड़ा ने बताया था कि बॉलीवुड में उनको काफी परेशान किया गया था.

बताया जाता है कि शाहरुख खान और गौरी खान को खुश करने के लिए करण जौहर ने अपनी पार्टीज से प्रियंका चोपड़ा को बैन किया था.

हाल ये हो चुका था कि बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा को काम मिलना बंद हो गया था. प्रियंका चोपड़ा को साइडलाइन किया जाने लगा था. जिसके बाद एक दिन प्रियंका चोपड़ा घर पर आकर बहुत रोई थीं.

प्रियंका चोपड़ा ने कई लोगों को ये बात बताई है. प्रियंका चोपड़ा का मानना है कि वो पॉलिटिक्स में अच्छी नहीं हैं. ऐसे में प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला किया.

समय के साथ प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली. आज प्रियंका चोपड़ा को दुनियाभर के लोग जानते हैं. हालांकि प्रियंका चोपड़ा के इस बयान की वजह से करण जौहर की खूब किरकिरी हुई.

कई सालों तक दावा किया गया कि प्रियंका चोपड़ा और करण जौहर की आपस में नहीं बनती है. हालांकि प्रियंका चोपड़ा अब काफी आगे बढ़ चुकी हैं.

