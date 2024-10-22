मलाइका अरोड़ा ने इस वजह से की थी 25 साल की उम्र में शादी, होता था पछतावा
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 22, 2024
मलाइका अरोड़ा ने बताया है कि उन्होंने 25 साल की उम्र में शादी क्यों की थी?
Source:
Instagram
मलाइका अरोड़ा ने बताया कि उनसे कहा गया था कि शादी सही उम्र में हो जानी चाहिए.
Source:
Instagram
मलाइका अरोड़ा पर कभी भी किसी ने शादी करने का दवाब नहीं बनाया.
Source:
Instagram
मलाइका अरोड़ा 22 साल तक शादी करना चाहती थीं.
Source:
Instagram
शादी के बाद जब तलाक हुआ तो मलाइका अरोड़ा को काफी कुछ झेलना पड़ा.
Source:
Instagram
लोग तलाक की वजह से मलाइका अरोड़ा को ताने मारते थे.
Source:
Instagram
तलाक के बाद मलाइका अरोड़ा को समझ आया कि शादी करके उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया.
Source:
Instagram
उस दौरान बहुत कम सितारे तलाक लिया करते थे.
Source:
Instagram
लोग कहते थे कि मलाइका अरोड़ा ने एलुमिनी में मोटी रकम ली है, तभी इतने महंगे कपड़े पहन पाती हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: 'बिग बॉस 18' के इन कंटेस्टेंट पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार
अगली वेब स्टोरी देखें.