मलाइका अरोड़ा ने इस वजह से की थी 25 साल की उम्र में शादी, होता था पछतावा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 22, 2024

मलाइका अरोड़ा ने बताया है कि उन्होंने 25 साल की उम्र में शादी क्यों की थी?

Source: Instagram

मलाइका अरोड़ा ने बताया कि उनसे कहा गया था कि शादी सही उम्र में हो जानी चाहिए.

Source: Instagram

मलाइका अरोड़ा पर कभी भी किसी ने शादी करने का दवाब नहीं बनाया.

Source: Instagram

मलाइका अरोड़ा 22 साल तक शादी करना चाहती थीं.

Source: Instagram

शादी के बाद जब तलाक हुआ तो मलाइका अरोड़ा को काफी कुछ झेलना पड़ा.

Source: Instagram

लोग तलाक की वजह से मलाइका अरोड़ा को ताने मारते थे.

Source: Instagram

तलाक के बाद मलाइका अरोड़ा को समझ आया कि शादी करके उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया.

Source: Instagram

उस दौरान बहुत कम सितारे तलाक लिया करते थे.

Source: Instagram

लोग कहते थे कि मलाइका अरोड़ा ने एलुमिनी में मोटी रकम ली है, तभी इतने महंगे कपड़े पहन पाती हैं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: 'बिग बॉस 18' के इन कंटेस्टेंट पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.