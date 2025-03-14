मुस्लिम होकर भी होली के दिन खूब हंगामा मचा चुकी है पाकिस्तान की ये हसीना
Shivani Duksh
| Mar 14, 2025
होली एक ऐसा त्योहार है जो कि हर साल नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में मनाया जाता है. इंडिया में तो होली का जोश एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है.
हालांकि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में होली का खास उत्साह देखने को नहीं मिलता है. बावजूद इसके कई पाकिस्तानी सितारे होली खेलना पसंद करते हैं.
पाकिस्तान की एक हसीना तो ऐसी है जो कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ होली पर खूब बवाल मचाती है.
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि अनुषे अशरफ हैं जो कि होली खेलना काफी पसंद करती हैं.
कुछ साल पहले अनुषे अशरफ की एक फोटो खूब वायरल हुई थी जिसमें वो होली के रंगों में रंगी नजर आई थीं.
इस तस्वीर को शेयर करके अनुषे अशरफ ने अपने फैंस को होली की बधाई दी थी.
अनुषे अशरफ ने अपने फैंस से गुजारिश की थी कि उनको भी सैक्यूलर होने की जरूरत है.
अनुषे अशरफ की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया था.
