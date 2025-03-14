मुस्लिम होकर भी होली के दिन खूब हंगामा मचा चुकी है पाकिस्तान की ये हसीना

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Mar 14, 2025

होली एक ऐसा त्योहार है जो कि हर साल नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में मनाया जाता है. इंडिया में तो होली का जोश एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है.

Source: Instagram

हालांकि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में होली का खास उत्साह देखने को नहीं मिलता है. बावजूद इसके कई पाकिस्तानी सितारे होली खेलना पसंद करते हैं.

Source: Instagram

पाकिस्तान की एक हसीना तो ऐसी है जो कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ होली पर खूब बवाल मचाती है.

Source: Instagram

ये हसीना कोई और नहीं बल्कि अनुषे अशरफ हैं जो कि होली खेलना काफी पसंद करती हैं.

Source: Instagram

कुछ साल पहले अनुषे अशरफ की एक फोटो खूब वायरल हुई थी जिसमें वो होली के रंगों में रंगी नजर आई थीं.

Source: Instagram

इस तस्वीर को शेयर करके अनुषे अशरफ ने अपने फैंस को होली की बधाई दी थी.

Source: Instagram

अनुषे अशरफ ने अपने फैंस से गुजारिश की थी कि उनको भी सैक्यूलर होने की जरूरत है.

Source: Instagram

अनुषे अशरफ की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया था.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: TRP Report: टॉप 10 में इन शोज ने मचाया भौकाल, होली पर अनुपमा की हालत...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.