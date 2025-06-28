'दीदी चली गई...' जब एक्ट्रेस की मौत से पूरे गांव में मचा कोहराम, बिलख-बिलखकर बच्चों का हुआ...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jun 28, 2025

यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अदाकारा पूनम पांडे की जो कि अपनी मौत की खबर फैलाकर सुर्खियां बटोर रही हैं.

Source: Instagram

हाल ही में पूनम पांडे की मां विद्या पांडे ने उस समय की एक घटना का जिक्र किया है जिसे सुनकर उनके फैंस इमोशनल हो गए हैं.

Source: Instagram

पूनम पांडे की मां ने बताया कि उन्होंने यूपी के एक गांव को गोद ले रखा है. समय समय पर पूनम पांडे इन गांव के लोगों के लिए मदद भिजवाती हैं.

Source: Instagram

पूनम पांडे की मां ने कहा, उस गांव के लोग बहुत कम कमाते हैं. उनको रोजाना खाना जुटाने में काफी दिक्कत होती है.

Source: Instagram

आगे विद्या पांडे ने कहा, वहां पर बहुत से लोगों के पास काम नहीं है. जब भी हम उनको खाना देते हैं उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है.

Source: Instagram

पूनम पांडे की मां ने कहा, वो लोग मुझे पूनम पांडे की मां के नाम से बुलाते हैं. ये नाम सुनकर मुझे अच्छा लगता है.

Source: Instagram

पूनम पांडे की मां ने आगे खुलासा किया, जब उनको मेरी बेटी की मौत की खबर का पता चला जो वहां पूरे गांव में मातम पसर गया था.

Source: Instagram

विद्या पांडे ने बताया, गांव के बच्चे ये खबर सुनकर रोने लग गए थे. वो कह रहे थे कि दीदी चली गई हैं तो अब हमें खाना कौन देगा.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: ब्लैक साड़ी में कहर ढाती दिखीं Avneet Kaur, डीपनेक ब्लाउज ने बढ़ा दी फैंस की धड़कनें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.