'दीदी चली गई...' जब एक्ट्रेस की मौत से पूरे गांव में मचा कोहराम, बिलख-बिलखकर बच्चों का हुआ...
| Jun 28, 2025
यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अदाकारा पूनम पांडे की जो कि अपनी मौत की खबर फैलाकर सुर्खियां बटोर रही हैं.
हाल ही में पूनम पांडे की मां विद्या पांडे ने उस समय की एक घटना का जिक्र किया है जिसे सुनकर उनके फैंस इमोशनल हो गए हैं.
पूनम पांडे की मां ने बताया कि उन्होंने यूपी के एक गांव को गोद ले रखा है. समय समय पर पूनम पांडे इन गांव के लोगों के लिए मदद भिजवाती हैं.
पूनम पांडे की मां ने कहा, उस गांव के लोग बहुत कम कमाते हैं. उनको रोजाना खाना जुटाने में काफी दिक्कत होती है.
आगे विद्या पांडे ने कहा, वहां पर बहुत से लोगों के पास काम नहीं है. जब भी हम उनको खाना देते हैं उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है.
पूनम पांडे की मां ने कहा, वो लोग मुझे पूनम पांडे की मां के नाम से बुलाते हैं. ये नाम सुनकर मुझे अच्छा लगता है.
पूनम पांडे की मां ने आगे खुलासा किया, जब उनको मेरी बेटी की मौत की खबर का पता चला जो वहां पूरे गांव में मातम पसर गया था.
विद्या पांडे ने बताया, गांव के बच्चे ये खबर सुनकर रोने लग गए थे. वो कह रहे थे कि दीदी चली गई हैं तो अब हमें खाना कौन देगा.
