जब प्रियंका चोपड़ा को जमाने के सामने हंसना पड़ गया भारी, मुंह पर पड़ गया था जोरदार तमाचा
बॉलीवुड की देसी गर्ल अक्सर फैंस को अपनी जिंदगी से जुड़े किस्से सुनाती रहती हैं. सालों पहले प्रियंका चोपड़ा ने बताया था कि कैसे हंसने की वजह से उनके मुंह पर चांटा पड़ गया था. ये घटना हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं.
ये किस्सा प्रियंका चोपड़ा ने सालों पहले द कपिल शर्मा के शो पर सुनाया था. प्रियंका चोपड़ा ने बताया था कि कैसे स्कूल के जमाने में उनके साथ एक मजेदार हादासा हुआ था जिसे वो आज भी भुला नहीं पाई हैं.
प्रियंका चोपड़ा ने बताया उस समय मैं तीसरी क्लास में पढ़ रही थी. तब हम लखनऊ में रहा करते थे. मैं रोजाना स्कूल जाया करती थी. उस जमाने में हमारे स्कूल के पास एक बड़ा सा पेड़ हुआ करता था.
प्रियंका चोपड़ा ने आगे कहा, उस पेड़ पर बहुत से बंदर बैठे रहते थे. हम रोजाना इन बंदरों को देखा करते थे. एक दिन मैं इस पेड़ के पास से गुजरी तब एक बंदरिया खुद को साफ कर रही थी.
आगे प्रियंका चोपड़ा ने बताया, मैं खड़े होकर उस बंदरिया को देखने लग गई. उस बंदरिया को देखकर मुझे हंसी आ गई. मैंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया. मुझे उसे देखकर मजा आ रहा था.
प्रियंका चोपड़ा ने खुलासा किया, पता नहीं अचानक क्या हुआ वो बंदरिया पेड़ से नीचे आ गई. देखते ही देखते उस बंदरिया ने मुझे चांटा मार दिया. चांटा मारकर वो बंदरिया वापस पेड़ पर जा बैठी.
प्रियंका चोपड़ा ने हंसते हुए कहा मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मुझे एक बंदरिया चांटा मारकर भाग गई. फिल्म द स्काई इज पिंक को प्रमोट करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने ये राज खोला था.
प्रियंका चोपड़ा इस समय अमेरिका में अपने परिवार के साथ समय बिता रही हैं. हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि कैसे वो लॉस एंजिल्स और कैलिफोर्निया में लगी आग का सामना कर रही हैं.
