एक ही फिल्म में 450 गालियां दे चुका है भोजपुरी सिनेमा का ये स्टार, था इस बात का घमंड
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 01, 2025
भोजपुरी सिनेमा का एक स्टार ऐसा भी है जो कि एक फिल्म में 450 बार गालियां दे चुका है.
इस स्टार का नाम रवि किशन है जो कि अब राजनीति में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं.
शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में रवि किशन ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ऑफ कैमरा भी खूब गालियां दी जाती हैं.
सनी देओल की एक फिल्म में तो रवि किशन ने 450 गालियां दी थीं. भोजपुरी में गालियां देने से लोग बुरा नहीं मानते हैं. गालियों तो बोली का रस होती है.
रवि किशन ने बताया कि बनारस में तो अवधी में गालियां दी जाती हैं.
रवि किशन ने बताया कि बिग बॉस सीजन एक के दौरान उनको अपने स्टारडम पर घमंड हो गया था.
बिग बॉस में गुस्से में रवि किशन ने जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा बोल लिया था जो कि बाद में चलकर काफी फेमस हुआ.
जल्द ही रवि किशन को एहसास हुआ कि उनको अपने स्टारडम के घमंड से बचकर रहना होगा.
