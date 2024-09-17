इस एक गलती के चलते उड़ी थी रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबर

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 17, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रेखा ने अमिताभ के प्यार की कहानी आम हो गई थी।

शादी के बाद भी किसी को पता नहीं चला कि रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच कुछ चल रहा है।

फिल्म अनजान के सेट पर दोनों के बीत नजदीकियां बढ़ीं।

रेखा और अमिताभ अपने दोस्त के घर पर चोरी छिपे मिलने जाते थे।

इस दौरान अमिताभ बच्चन एक गलती कर बैठे।

फिल्म सौगंध के सेट पर एक आदमी ने रेखा के साथ बद्तमीजी कर डाली।

ऐसे में अमिताभ बच्चन ने इस आदमी की अच्छे से क्लास लगाई।

फिर क्या था ये घटना होते ही रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबर उड़ गई।

