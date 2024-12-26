क्या Salman Khan ने Aishwarya Rai संग गुपचुप किया था निकाह? हनीमून की खबरों ने लगा दी थी आग

Kavita | Dec 26, 2024

सलमान खान और ऐश्वर्या राय बॉलीवुड के पावर कपल रह चुके हैं.

दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं, लेकिन सालों बाद भी फैंस ऐश्वर्या और सलमान का नाम किसी न किसी तरह साथ ले लेते हैं.

फैंस दोनों को शादी करते देखना चाहते हैं और एक समय पर दोनों की शादी की खबरों ने इंडस्ट्री में आग लगा दी थी.

दावा किया गया था कि सलमान खान ने ऐश्वर्या राय से लोनावला के एक बंगले में निकाह किया है.

उस वक्त ये भी कहा गया कि ऐश्वर्या ने सलमान से शादी करने के लिए अपना धर्म तक बदल लिया.

इतना ही नहीं, कहा गया कि सलमान ऐश के साथ न्यूयॉर्क हनीमून भी गए हैं.

इन खबरों ने ऐश्वर्या को हैरान करके रख दिया था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने सामने आकर सच्चाई बताई.

ऐश्वर्या ने कहा था कि उनकी शादी की खबरों में जरा भी सच्चाई नहीं है.

एक्ट्रेस ने बताया था कि वह जब भी शादी करेंगी तब बहुत ही गर्व के साथ अपनी शादी की अनाउंसमेंट करेंगी.

हालांकि, सलमान इन खबरों पर चुप रहे थे.

