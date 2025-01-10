जब Salman Khan ने जमाने के सामने उड़ाई Vivek Oberoi की खिल्ली, खुल्लमखुल्ला दी थी धमकी

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 10, 2025

सलमान खान और विवेक ओबेरॉय की दुश्मनी के बारे में भला कौन नहीं जानता. माफी मांगने के बाद भी सलमान खान ने विवेक ओबेरॉय को सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ा था.

एक जमाना ऐसा भी था जब सलमान खान ने जमाने के सामने विवेक ओबेरॉय की मजाक बनाई थी. सलमान खान का ये अंदाज देखकर हर कोई हैरान हो गया था.

दस का दम के एक एपिसोड में देश के जानेमाने क्रिकेटर हरभजन सिंह पहुंचे थे. यहां पर सलमान खान ने हरभजन सिंह के साथ खूब मस्ती की थी.

इस दौरान सलमान खान ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया. हरभजन सिंह ने सलमान खान से पूछा कि क्या वो विवेक ओबेरॉय का पीछा करना चाहेंगे?

इस सवाल के जवाब में सलमान खान ने कहा, उसे चैन ने जी लेने दो. अगर मैं पीछे पड़ा तो उसकी जिंदगी और भी छोटी हो जाएगी. ये बोलते हुए सलमान खान मुस्कुरा दिए.

आज भी सलमान खान का ये डायलॉग लोगों के कान में गूंजता है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान की पोल जमाने के सामने खोल दी थी.

विवेक ओबेरॉय ने बताया था कि सलमान खान से पंगा लेने के बाद उनको किस तरह से अंडरवर्ल्ड के फोन आने लगे थे. लोग विवेक ओबेरॉय को जान से मारने की धमकी देते थे.

ऐश्वर्या राय को डेट करते समय विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान से पंगा लिया था. आज भी सलमान खान ने इस गलती के लिए विवेक ओबेरॉय को माफ नहीं किया है.

