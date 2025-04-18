सलमान खान का भाई कहलाने से चिढ़ते हैं अरबाज खान? खुद ही उगला सच
एक जमाना था जब अरबाज खान अपने भाई सलमान खान के फेम से ही जलने लग गए थे. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये बात खुद अरबाज ने कही है.
एक इंटरव्यू में अरबाज खान ने कहा था कि सलमान खान या सलीम से नाम जुड़ने पर उनको परेशानी होने लगी थी.
2022 में अरबाज खान ने कहा था, मुझ पर अपनी एक अलग इमेज बनाने का प्रेशर था. ऐसे में मैं बहुत परेशान होने लगा था.
अरबाज खान ने आगे कहा, मुझे लगता था कि सलमान खान अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल कर चुके हैं.
आगे अरबाज खान ने कहा, उस दौरान मुझे मलाइका अरोड़ा ने बहुत कुछ समझाया. ये बातें मुझे अंदर तक चुभती थीं.
अरबाज खान ने कहा, मलाइका ने मुझ बताया कि मुझे खुद को साबित करने की कोई भी जरूरत नहीं है.
अरबाज खान ने माना कि सलमान की तरह खुद को साबित करना आपको अंदर तक थका देता है. लोगों की सोच बदलना आसान नहीं है.
आगे अरबाज खान ने कहा, कुछ चीजों को आप चाहकर भी नहीं बदल सकते. ऐसे में अब मैंने परवाह करना बंद कर दी है.
