सलमान खान का भाई कहलाने से चिढ़ते हैं अरबाज खान? खुद ही उगला सच

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 18, 2025

एक जमाना था जब अरबाज खान अपने भाई सलमान खान के फेम से ही जलने लग गए थे. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये बात खुद अरबाज ने कही है.

Source: Instagram

एक इंटरव्यू में अरबाज खान ने कहा था कि सलमान खान या सलीम से नाम जुड़ने पर उनको परेशानी होने लगी थी.

Source: Instagram

2022 में अरबाज खान ने कहा था, मुझ पर अपनी एक अलग इमेज बनाने का प्रेशर था. ऐसे में मैं बहुत परेशान होने लगा था.

Source: Instagram

अरबाज खान ने आगे कहा, मुझे लगता था कि सलमान खान अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल कर चुके हैं.

Source: Instagram

आगे अरबाज खान ने कहा, उस दौरान मुझे मलाइका अरोड़ा ने बहुत कुछ समझाया. ये बातें मुझे अंदर तक चुभती थीं.

Source: Instagram

अरबाज खान ने कहा, मलाइका ने मुझ बताया कि मुझे खुद को साबित करने की कोई भी जरूरत नहीं है.

Source: Instagram

अरबाज खान ने माना कि सलमान की तरह खुद को साबित करना आपको अंदर तक थका देता है. लोगों की सोच बदलना आसान नहीं है.

Source: Instagram

आगे अरबाज खान ने कहा, कुछ चीजों को आप चाहकर भी नहीं बदल सकते. ऐसे में अब मैंने परवाह करना बंद कर दी है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: 'केसरी चैप्टर 2' के लिए अक्षय कुमार को मिले 60 या 140 करोड़ रुपये? जानें सच

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.