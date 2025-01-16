जब सलमान खान ने 10 की उम्र में उठाई 12 बच्चों की जिम्मेदारी, सालों तक बहाया था पानी का तरह पैसा

सलमान खान तो अपने बचपन में भी गरीब बच्चों की मदद कर चुके हैं. इस बात का खुलासा बॉलीवुड अदाकारा सोनाली बेंद्रे ने किया था. सोनाली बेंद्री की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है. इस वीडियो में वो सलमान खान के बारे में बात करती नजर आ रही हैं. Source: Instagram