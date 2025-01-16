जब सलमान खान ने 10 की उम्र में उठाई 12 बच्चों की जिम्मेदारी, सालों तक बहाया था पानी का तरह पैसा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025

सलमान खान अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते हैं. जब भी मौका मिलता है सलमान खान लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं. यही वजह है जो लोग सलमान खान को भाईजान कहकर बुलाना पसंद करते हैं.

सलमान खान तो अपने बचपन में भी गरीब बच्चों की मदद कर चुके हैं. इस बात का खुलासा बॉलीवुड अदाकारा सोनाली बेंद्रे ने किया था. सोनाली बेंद्री की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है. इस वीडियो में वो सलमान खान के बारे में बात करती नजर आ रही हैं.

सोनाली बेंद्रे ने एक टॉक शो में बताया था, सलमान खान ने 10 साल की उम्र में गरीब बच्चों को पालना शुरू कर दिया था. सलमान खान बांद्रा के एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने जाते थे.

इस स्कूल में अलग अलग जगहों से बच्चे पढ़ने आया करते थे. एक दिन फादर ने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया. फादर ने बताया कि कुछ बच्चों को खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता है.

इन बच्चों के माता पिता मजदूरी किया करते थे. फादर ने बच्चों से कहा कि तुम लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए. अगर हो सके तो इनमें से कुछ को तुम लोग खाना खिला दिया करो.

फादर ने कहा कि अगर तुम इनकी मदद करोगा तो उन बच्चों का भला हो जाएगा. ये सुनते ही सलमान खान ने पूछा कि ये कितने बच्चे हैं. फैदर ने बताया कि ये 10-12 बच्चें हैं.

सलमान खान ने बिना देर किए कहा कि वो रोजान इन बच्चों को अपने घर पर खाना खिलाया करेंगे. सलमान खान ने ये काम तब तक किया जब तक ये बच्चे स्कूल से पास आउट नहीं हो गए.

सालों तक इन बच्चों ने सलमान खान के घर पर ही खाना खाया. सलमान खान का परिवार इन बच्चों की बाकी जिम्मेदारी भी उठाया करता था. ये बात सलमान खान के फैंस को आज तक किसी ने नहीं बताई है.

