जब स्कूटर लेकर फिल्म 'सुल्तान' के सेट से भागे सलमान खान फिर देखा ये...
Shivani DukshSource:
Bollywoodlife.com | Jan 22, 2025
सलमान खान को बॉलीवुड कते मनमौजी सितारों के तौर पर जाना जाता है. सलमान खान का जो मन करता है वो करने बैठ जाते हैं. सलमान खान को कभी भी किसी की परवाहव नहीं हुई कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे.
ऐसा ही एक किस्सा सलमान खान ने आपकी अदालत में सुनाया था. जब सलमान खान से पूछा गया कि वो फिल्म सुल्तान की शूटिंग के दौरान कहां गायब हो गए थे तब उन्होंने अपने फैंस को एक मजेदार किस्सा सुनाया.
सलमान खान ने बताया फिल्म सुल्तान की शूटिंग के दौरान उनका घूमने का मन कर रहा था. ऐसे में शूटिंग में इस्तेमाल किए गए स्कूटर पर बैठकर निकल गए. सलमान खान ने किसी को नहीं बताया कि वो कहां जा रहे हैं.
सलमान खान उस समय मोहाना नाम की जगह पर शूटिंग कर रहे थे. सेट पर अगले सीन को तैयार करने में समय लग रहा था. ऐसे में सलमान खान ने बाहर निकलने की ठान ली. सलमान खान ने गांव का एक राउंड लगाने के बारे में सोचा.
सलमान खान बिना किसी को बताए निकल गए. रास्ते में सलमान खान एक गांव में जा पहुंचे. यहां पर कुछ बच्चे स्कूल से वापस आ रहे थे. वो बच्चे सलमान खान को देखकर मुस्कुराने लगे.
ऐसे में सलमान खान ने इन बच्चों को अपने स्कूटर पर लिफ्ट दी. इन बच्चों को घर पर छोड़ने के बाद सलमान खान अपने सेट पर जाने के लिए निकल गए. ये एक्सपीरियंस सलमान खान के लिए बेहद खास था.
सलमान खान ने बताया कि वो गांव इतना सुंदर था कि वो वहां से बाहर ही नहीं जा सके. उस जगह पर सलमान खान ने खूब स्कूटर दौड़ाया. वापस आकर सलमान खान ने अपनी फिल्म के डायरेक्टर को पूरी कहानी सुनाई.
सलमान खान के कहने पर अली ने ये सीन फिल्म सुल्तान में भी एड किया था. इस फिल्म के जरिए सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी.
