जब शाहरुख खान ने लगाई थीं इवेंट में कुर्सियां, पीनी पड़ गई थी मक्खी वाली...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 27, 2025

एक जमाना था जब शाहरुख खान क पास स्टारडम नाम की कोई चीज नहीं थी. उस जमाने में शाहरुख खान के लिए मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में एक रात गुजारना भी मुश्किल था. उस समय शाहरुख खान की उम्र करीब 17-18 साल की थी.

शाहरुख खान को अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने जाता था लेकिन उनके पास ताजमहल देखने के रुपए नहीं थे. ऐसे में शाहरुख खान ने नौकरी करने की सोची.

फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान ने बताया था कि उनकी नौकरी क्या थी और उनको क्या सैलेरी मिली थी. उस दौरान शाहरुख खान को पता चला कि दिल्ली में पंकज उदास का एक कॉन्सर्ट होने वाला है.

इस कॉन्सर्ट में शाहरुख खान और उनके दोस्तों को कुर्सियां लगाने का काम मिल गया। शाहरुख खान को कुर्सी लगाने के बाद लोगों को सही जगह पर पहुंचाना था. इस काम को करने के लिए उनको 50 रुपए दिए गए थे.

इन 50 रुपए को लेकर ही शाहरुख खान ताजमहल देखने गए थे. हालांकि ताजमहल के टिकिट लेने में ही शाहरुख खान के सारे रुपए खर्च हो गए थे. ऐसे में शाहरुख खान के पास खाने के रुपए ही नहीं बचे.

ऐसे में परेशान होकर शाहरुख खान ने लस्सी खरीदी. आधी लस्सी पीने के बाद शाहरुख खान को पता चला कि उसमें एक मरी हुई मक्खी पड़ी थी. बस फिर क्या था शाहरुख खान ने वो लस्सी भी फेंक दी.

शाहरुख खान को खाली पेट ही आगरा की सैर करनी पड़ गई. हालांकि वो 50 रुपए शाहरुख खान को हमेशा के लिए याद रह गए. वो रुपए शाहरुख खान की पहली कमाई थी.

जिसके कुछ समय बाद ही शाहरुख खान ने मुंबई की तरफ रुख किया. मुंबई में शाहरुख खान को दूरदर्शन के सीरियल फौजी में सबसे पहले ब्रेक मिला था. जिसके बाद शाहरुख खान ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा.

