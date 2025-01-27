जब शाहरुख खान ने लगाई थीं इवेंट में कुर्सियां, पीनी पड़ गई थी मक्खी वाली...

एक जमाना था जब शाहरुख खान क पास स्टारडम नाम की कोई चीज नहीं थी. उस जमाने में शाहरुख खान के लिए मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में एक रात गुजारना भी मुश्किल था. उस समय शाहरुख खान की उम्र करीब 17-18 साल की थी. Source: Instagram