जब शाहरुख खान को झन्नाटेदार तमाचा जड़ना चाहती थीं जया बच्चन, वजह बनीं थीं ऐश्वर्या राय
Bollywoodlife.com | Jan 14, 2025
एक जमाना था जब जया बच्चन ने जमाने के सामने शाहरुख खान को चांटा मारने की बात बोलकर बवाल खड़ा कर दिया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐश्वर्या राय की वजह से जया बच्चन ने ये बयान दिया था.
दरअसल ऐश्वर्या राय को शाहरुख खान के साथ 5 फिल्मों में काम करना था. इस लिस्ट में एक नाम वीर जारा का भी था. हालांकि कुछ समय में ही ऐश्वर्या राय को इन फिल्मों से बाहर कर दिया गया.
माना जाता है कि शाहरुख खान के कहने पर ऐसा किया गया था. ऐश्वर्या राय ने कभी भी इस बारे में ठीक से बात नहीं की है. ऐश्वर्या राय ने एक पुराने इंटरव्यू में अपनी गरिमा के बारे में बात की.
ऐश्वर्या राय ने कहा था कि मैंने कभी भी सच जानने की कोशिश नहीं की. अगर कोई वजह बता देता तो मैं सुन लेती. बाकी मैंने खुद से किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया. मैं अपनी गरिमा से किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती.
जल्द ही ये बात शाहरुख खान के कानों में पहुंचीं. यही वजह है जो शाहरुख खान ने जमाने के सामने ऐश्वर्या राय से माफी मांगी थी. हालांकि तब तक काफी देर हो गई थी. शाहरुख ने बताया था कि उनको बिना बताए ऐश्वर्या राय को फिल्मों से बाहर किया गया था.
शाहरुख खान की फिल्मों से बाहर होने के बाद ऐश्वर्या राय ने उनसे अपनी दोस्ती खत्म कर ली थी. आज भी ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान के बीच खास नहीं बनती है. उस दौरान जया बच्चन भी शाहरुख खान से खफा हो गई थीं.
ऐश्वर्या राय को फिल्मों से बाहर करने वाले शाहरुख खान पर जया बच्चन भड़क गई थीं. जया बच्चन ने कहा था कि ऐश्वर्या राय की जगह अगर मैं वहां होती तो शाहरुख खान के मुंह पर चांटा मार देती.
जया बच्चन ने ये बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया था. हालांकि जया बच्चन को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. जया बच्चन को जो बोलना होता है वो बोल ही देती हैं.
