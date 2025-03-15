'काम के बदले फिजिकल...', कास्टिंग काउच पर बोली थी ये एक्ट्रेस
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 15, 2025
बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री में तमाम एक्ट्रेसेस ने खुद के साथ हुए कास्टिंग काउच पर खुलकर बात की थी.
टीवी और फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने एक बार कास्टिंग काउच पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था.
शमा सिकंदर ने एक बार बताया था कि प्रोड्यूसर्स का उनके प्रति व्यवहार सही नहीं था. लेकिन अब इंडस्ट्री में बदलाव आ चुका है.
शमा सिकंदर ने अपने साथ हुए कास्टिंग काउच को लेकर कहा था, 'कई प्रोड्यूसर मुझे गलत इंटेशन से अपना दोस्त बनाना चाहते थे.'
'मैं सोचती थी कि अगर हम साथ में काम नहीं करेंगे तो दोस्त कैसे बन सकते हैं. मुझे लगता था कि काम के बदले उन्हें वास्तव में सेक्स चाहिए था.'
शमा सिकंदर ने आगे कहा कि ये सिर्फ बॉलीवुड तक की सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह है. हालांकि, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में कुछ लोग उन्हें सिक्योर महूसस करा चुके हैं.
शमा सिकंदर ने कहा कि आज के यंग प्रोड्यूसर्स ऐसे नहीं हैं वह लोगों के साथ सम्मानजक व्यवहार करते हैं.
