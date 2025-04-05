जब शर्म की हर हद पार कर इन 5 एक्टर्स ने कैमरे के सामने दिए न्यूड सीन्स, तब फिल्म ने...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 05, 2025
हिंदी सिनेमा में ज्यादातर फिल्में शालीनता के साथ बनती हैं, लेकिन कई बार स्क्रिप्ट की जरूरत के चलते एक्टर्स को कैमरे के सामने न्यूज सीन्स देने पड़ते हैं.
ऐसा ही कुछ बॉलीवुड के 5 सुपरस्टार्स ने भी किया, जिनके बारे में आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं.
रणबीर कपूर ने अपनी पहली फिल्म 'सावरिया' में ही टॉवल डांस और नेकिड सीन देकर सबको हैरान कर दिया था.
सुपरस्टार आमिर खान ने न्यूड सीन दिया है. उन्होंने 'पीके' में एलियन लुक के लिए कैमरे के सामने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे.
वरुण धवन ने 'भेड़िया' में कई नेकेड सींस दिए, जो फिल्म की कहानी का मजेदार हिस्सा थे.
जॉन अब्राहम ने 'न्यूयॉर्क' में एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सीन के लिए कपड़े उतारे थे, जिसने उनके दमदार अभिनय को दिखाया और फिल्म सुपरहिट रही.
राजकुमार राव ने 'शाहिद' में एक डिटेंशन सीन के लिए नेकेड शॉट दिया था, भले ही फिल्म कमाई में पीछे रही, लेकिन उनकी एक्टिंग की खूब वाहवाही हुई.
इन सितारों ने स्क्रिप्ट की डिमांड पर बोल्ड कदम उठाए, कुछ फिल्में सुपरहिट रहीं तो कुछ को सिर्फ तारीफ मिली, लेकिन इन सींस ने फैंस का ध्यान जरूर खींचा.
