इस एक्टर को देखने के लिए थिएटर के बाहर उमड़ी थी भीड़, लगी थी 1 किलोमीटर लंबी लाइन
| Nov 12, 2024
80 के दशक में अमिताभ बच्चन एक राइजिंग स्टार की तरह अपना स्टारडम बना रहे थे.
मगर बॉलीवुड में उस समय एक ऐसा सितारा था जो अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर देता था.
फैंस उस एक्टर के फिल्म की टिकट खरीदने के लिए एक लंबी लाइन लगाए सुबह से खड़े रहते थे.
हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार विनोद खन्ना की, वो एक अकेले ऐसे एक्टर थे जो अमिताभ बच्चन के बराबर खड़े हो सकते थे.
वहीं उन दिनों विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर 5 साल के लिए अमेरिका में ओशो आश्रम को ज्वाइन कर लिया था.
मगर 5 साल बाद विनोद खन्ना ने फिर से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फिल्म 'इंसाफ' से धमाकेदार वापसी की थी.
डायरेक्टर और एक्टर अनंत महादेवन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में विनोद खन्ना के स्टारडम के बारे में चर्चा की है.
अनंत महादेवन ने बताया कि "विनोद खन्ना की फीस 35 लाख हमेशा तय रहती थी फिर चाहें फिल्म की शूटिंग 2 दिन की हो या 20 दिन की"
अनंत महादेवन ने बताया, जब विनोद खन्ना को फिल्म 'इंसाफ' से कमबैक करना था तब "मैंने देखा 5 साल बाद भी उनका स्टारडम बरकरार था"
विनोद खन्ना की फिल्म 'इंसाफ' को देखने के लिए लोग थिएटर के बाहर टिकट काउंटर से एक किलोमीटर तक लंबी लाइन लगाए हुए थे.
