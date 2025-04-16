किसके साथ रोमांस करना चाहती हैं नेहा मलिक? बोल्ड फोटोज शेयर कर कही ये बात
Sadhna Mishra
| Apr 16, 2025
भोजपुरी स्टार नेहा मलिक अक्सर अपने पोस्ट से इंटरने का पारा गर्म करती नजर आती हैं.
वहीं अब एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर अपनी वन पीस में कुछ स्टनिंग तस्वीरें शेयर कीं, जो वायरल हो रही हैं.
इन फोटोज में नेहा स्किन कलर बेहद बोल्ड वन पीस ड्रेस में कमाल की लग रही हैं.
नेहा ने तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा, 'कैमरे से छेड़खानी, फैशन से रोमांस', जिसने फैंस का ध्यान खींचा.
फैंस नेहा की तस्वीरों पर खूब प्यार बरसा रहे हैं, कोई उन्हें 'क्यूट' तो कोई 'परी' बता रहा है.
नेहा मलिक भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं और खेसारी लाल यादव के साथ काम कर चुकी हैं.
उन्होंने पंजाबी फिल्मों 'गांधी फेर आएगा' और 'पिंकी मोगे वाली 2' में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया.
नेहा की ग्लैमरस तस्वीरें और फैशन सेंस सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं.
